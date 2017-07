Calciomercato, Inter: Kondogbia in uscita, il Valencia lo vuole

Secondo quanto riporta "Super Deporte", il Valencia avrebbe buone possibilità di acquistare Geoffrey Kondogbia. Il centrocampista francese non è riuscito a convincere nei suoi due anni all'Inter e i nerazzurri aspettano una offerta convincente per rientrare dei 31 milioni +7 di bonus spesi nell'estate del 2015.

Tutte le news di Calciomercato in diretta!