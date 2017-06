Calciomercato, Inter: non solo il Las Palmas, ipotesi Porto per Gabigol

Il Las Palmas continua a premere con l'Inter per avere Gabigol, che con ogni probabilità andrà via in prestito dopo una prima stagione italiana molto deludente, ma secondo il portale brasiliano 'Globoesporte' per il mancino si sta profilando anche un'altra possibilità: il Porto, che da qualche giorno ha in panchina l'ex nerazzurro Sergio Conceição.

