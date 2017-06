Calciomercato: Inter, per il centrocampo nerazzurro spunta Thiago Maia

E’ un vero e proprio blitz di metà giugno quello che, nella giornata di ieri, ha condotto l’Inter in Brasile. I nerazzurri, dopo l’operazione Gabigol dell’estate scorsa, è tornata a guardare in casa in Sud America, nel Santos per il nuovo talentino verdeoro Thiago Maia.

" Dal Brasile: #Inter su #ThiagoMaia, giovane e talentuoso mediano del #Santos. Valutazione 15mln, può essere il colpo low-cost a centrocampo — Marco Corradi (@corradone91) 16 giugno 2017 "

La società di Suning, a rispetto di Lille e PSG anche loro interessate, ha mosso i primi passi per anticipare tutti e piazzare un possibile colpo low-cost: secondo quanto riferisce ESPN, i dirigenti Inter hanno già fatto sapere alla dirigenza dei SeleSantos che sono disposti a pagare i 15 milioni di euro per liberare e far venire nel capoluogo meneghino il calciatore. Operazione da monitorare giorno dopo giorno, l’Inter si avvicina al suo primo colpo?