Calciomercato: Inter, Pioli e il ds Ausilio in Cina per incontrare i vertici di Suning

L'allenatore dell'Inter Stefano Pioli e il ds Piero Ausilio sono volati in Cina per incontrare i vertici di Suning. Lo si legge sul profilo Twitter della società nerazzurra. Sul tavolo anche il tema mercato di gennaio per puntellare la squadra, risalita in classifica al settimo posto con 30 punti. Nel vertice si discuterà di Lucas Leiva ma magari anche di altri obiettivi, la notizia conferma anche il feeling fra la nuova proprietà e il tecnico emiliano che è convinto di poter portare l'Inter al terzo posto, l'obiettivo che la proprietà cinese si era prefisatta per questa stagione.