Calciomercato: Inter, Sabatini "Non faremo sconti per Jovetic"

Milano, 11 giu. (LaPresse) - L'Inter non farà sconti al Siviglia per il cartellino di Stevan Jovetic. Lo ha annunciato Walter Sabatini, coordinatore dell'area tecnica del gruppo Suning, in un'intervista al quotidiano ABC di Siviglia. "Onestamente non credo che abbasseremo il prezzo perché è un giocatore che ha mercato", ha sottolineato l'ex dirigente della Roma. Il club andaluso, dove Jovetic ha giocato in prestito nella seconda parte di stagione, può esercitare il diritto di riscatto pari a 13 milioni di euro entro questo giovedì.