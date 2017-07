Calciomercato: Inter, se parte Perisic si prepara un’offerta per Keita Balde

In casa Inter salgono le quote per Keita Balde. Il calciatore biancoceleste è diventato difatti negli ultimi giorni uno dei nomi forti per l’attacco interista e la dirigenza nerazzurra avrebbe messo gli occhi su di lui per la sua duttilità. Il giocatore può infatti occupare tutte le posisizone dietro alla prima punta e sarebbe un ottimo sostituto di Ivan Perisić sulla sinistra, ma anche una buona alternativa ad Antonio Candreva sulla fascia destra. L’operazione non pare però essere delle più facili, dato che il suo procuratore Calenda ha già un accordo da tempo con la Juve, che lo prenderebbe a scadenza di contratto nel 2018. L’Inter proverà tuttavia a giocarsi le sue carte e punterà sulle disponibilità di Suning per far pervenire in casa Lazio un’offerta che soddisfi il presidente Lotito, portando qundi il senegalese classe ’95 nelle fila nerazzurre.

Di Davide La Vattiata (@Lavadavide)

