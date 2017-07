Calciomercato, Inter: sinergia con la Samp per Luan

Dopo la riuscita della trattativa Skriniar, Inter e Samp cercano una sinergia per arrivare a Luan. La punta centrale del Gremio classe ’93, con numeri impressionanti alla mano (5 reti in 4 partite di Libertadores), è entrato nel mirino del club blucerchiato che però, per il costo elevato del cartellino intorno ai 18 milioni, avrebbe chiesto un aiuto all’Inter per una joint venture. I nerazzurri sarebbero interessati all’affare, ma è un’operazione difficile per molti aspetti: il costo del giocatore e la volontà del Gremio di non privarsi della loro stella. Alla finestra rimane il Psg, anch’esso intenzionato a mettere le mani sul talento brasiliano.