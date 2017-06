Calciomercato: Inter, Skriniar sarà il primo rinforzo. Domani l'annuncio, dopo le visite mediche

Milan Skriniar è sempre più vicino a diventare un giocatore dell’Inter. Il difensore classe ’95 ha effettuato oggi le visite mediche con i nerazzurri e ormai mancano solo gli ultimi dettagli che definiranno il passaggio del calciatore in maglia nerazzurra. L’Inter non ha ancora deciso la modalità d’acquisto con i blucerchiati: la società nerazzurra sta valutando difatti se offrire alla Samp un prestito oneroso con obbligo di riscatto o se acquistare il giocatore a titolo definitivo per una cifra che si aggirerà sui 30 milioni (in questo caso l’Inrer dovrebbe aspettare l’1 luglio per completare l’operazione). Trattativa parallela è quella di Gianluca Caprari, che dopo esser stato fatto rientrato dal prestito al Pescara, verrà prelevato dalla Sampdoria per 10 milioni di euro dai nerazzurri e domani sosterrà le visite mediche. Per Skriniar invece, con cui l’Inter ha già trovato un accordo contrattuale, manca solo l’ufficialita che sicuramente arriverà dopo la giornata di domani, quando i nerazzurri dovranno chiudere il bilancio con la Uefa per rientrare nei parametri del fair play finanziario.

Di Davide La Vattiata

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi