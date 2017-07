Calciomercato, Inter: visite in corso per Borja Valero, manca solo l'ufficialità

Borja Valero ha iniziato in mattinata le visite mediche con l'Inter: dopo il completamento, il trasferimento in nerazzurro dalla Fiorentina del centrocampista spagnolo sarà ufficiale. L'ormai ex viola partirà poi alla volta di Brunico assieme a Mauro Icardi, che lo ha accolto a Milano.

Tutte le news di calciomercato in diretta