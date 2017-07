Calciomercato, John Terry riparte dall'Aston Villa in Championship

John Terry è ufficialmente un giocatore dell'Aston Villa. I 'Villans' annunciano in una nota l'ingaggio del difensore, che ha firmato un contratto per una stagione dopo la fine della lunga esperienza al Chelsea. "Sono felice di unirmi all'Aston Villa. È un club che ho ammirato da lontano per molti anni. Ci sono fantastiche strutture a Bodymoor Heath, Villa Park è uno degli stadi più belli del paese e c'è un buon gruppo di giocatori, con un manager esperto e di successo come Steve Bruce". "Non vedo l'ora di iniziare e - ha aggiunto - cercare di aiutare la squadra ad ottenere qualcosa di speciale questa stagione".

