Calciomercato: Juve-N’Zonzi, parla il presidente del Siviglia: ”Nessuna offerta, c’è una clausola”

Ormai non è più un segreto, la Juventus è fortemente interessata a Steven N’Zonzi per il centrocampo. Unico grande problema: il prezzo. Nelle ultime ore infatti il presidente del Siviglia Josè Castro ha ribadito che per portare via N’Zonzi dalla Spagna sarà necessario il pagamento dell’intera clausola rescissoria da quaranta milioni di euro. Lo stesso Castro ha anche dichiarato che: “Il Siviglia per il momento non ha ricevuto un’offerta formale per N’Zonzi, né dalla Juventus né da qualche altra società“.

Il Presidente del club spagnolo ha poi aggiunto: “Il Siviglia desidera che il giocatore rimanga nel club per tanti anni, altrimenti non ci saremmo preoccupati di rinnovare il contratto appena un mese fa. Altrimenti c’è una clausola rescissoria e a partire da quella andremmo a valutare la situazione. Prima è necessario che sia formalizzata un’offerta, che esista un interesse concreto. Se questo interesse dovesse effettivamente esserci allora valuteremo, ma una cosa deve essere chiara a tutti: non abbiamo alcuna intenzione di lasciare partire i nostri migliori giocatori e qualsiasi conversazione deve partire dalla cifra della clausola“.

Inoltre risulterà fondamentale anche la volontà del giocatore e Castro sembra abbastanza sicuro che N’Zonzi abbia intenzione di rimanere: “Se mi ha detto che vuole la Juventus? Assolutamente no e non sono previsti incontri“. Infine parlando di eventuali contropartite tecniche il Presidente non si è voluto sbilanciare: “Rugani e Lemina? Sono decisioni che competono alla direzione sportiva”.

di Andrea Carbonari

