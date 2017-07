Calciomercato, Juventus: accordo con il Bayern, Douglas Costa è bianconero

Come rivela 'Sky', l'incontro odierno tra la Juventus e il Bayern Monaco ha dato i propri frutti: accordo raggiunto per il trasferimento a Torino di Douglas Costa, che arriverà in prestito con obbligo di riscatto (6 milioni subito, altri 40 tra un anno). Previste per la mattinata di domani le visite mediche.

