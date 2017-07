Calciomercato, Juventus: Leali in prestito allo Zulte Waregem

Nicola Leali ha firmato con lo Zulte Waregem: il portiere della Juventus, che si trova in Belgio da lunedì, andrà dunque a giocare in Jupiler League dopo aver vinto il campionato greco con l'Olympiacos. Come rivela 'Sky', si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto.

