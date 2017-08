Calciomercato, Juventus: lunedì nuove visite mediche per Schick

Come rivela 'Tuttosport', la Juventus non ha dimenticato Patrik Schick. Anzi: il club bianconero ha fissato per la giornata di lunedì nuove visite cardiologiche per capire se lo stato di salute dell'attaccante della Sampdoria sia migliorato in quest'ultimo mese e mezzo. In caso di via libera, si potrebbe procedere con un prestito con diritto di riscatto oppure con un acquisto a giugno del prossimo anno.

