Calciomercato, Juventus: Neto in partenza per Valencia, operazione conclusa

Dopo sei stagioni di Serie A, tra Fiorentina e Juventus, Norberto Neto lascia l'Italia e va al Valencia. È fatta per la cessione dei brasiliano agli spagnoli, che verseranno nelle casse della Juventus (che lo aveva prelevato a zero dalla Fiorentina) sette milioni più due di bonus. Contestualmente la Juventus tornerà a stringere i contatti per Szczesny, nel frattempo tornato all'Arsenal.

