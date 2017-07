Calciomercato, Juventus: Neto va al Valencia, ai bianconeri 7 milioni più bonus

Alla fine, a spuntarla per Neto sarà il Valencia: secondo 'Sky Sport' la Juventus ha trovato l'accordo con gli spagnoli in cambio di 7 milioni di euro più bonus. L'ex portiere della Fiorentina, che ha sempre dichiarato la propria preferenza per la Liga rispetto al Watford, lascerà ufficialmente i bianconeri nei prossimi giorni.

