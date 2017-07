Calciomercato: Juventus, nuovo tentativo del Chelsea per Alex Sandro

Il Chelsea di Antonio Conte starebbe pensando ancora ad Alex Sandro. I blues sarebbero difatti ancora interessati all’acquisto del terzino brasiliano, ma sarà molto difficile convincere i bianconeri; la Juventus difatti non è intenzionata a privarsi del brasiliano e dunque sarebbe pronta a respingere al mittente un’eventuale offerta del club londinese. Dopo la partenza di Bonucci e l’acquisto di Mattia De Sciglio, la Juventus non sarebbe disposta a lasciar partire un’altra pedina fondamentale della sua difesa, ma non è escluso che se il Chelsea non dovesse trovare un altro terzino ed insistesse per portare Alex Sandro a Londra, potrebbe seguire il difensore della Juventus per tutto il resto del mercato. In questa possibile trattativa sarà dunque fondamentale la volontà del giocatore che dovrà decidere se rimanere in Serie A o cedere alle avance del Chelsea ed iniziare una nuova avventura in Premier League.

Di Davide La Vattiata