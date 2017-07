Calciomercato, Juventus: per il centrocampo c'è Matic

Stando a quanto riportato da "Repubblica", la Juventus starebbe pensando di investire forte a centrocampo. L'idea è Matic, giocatore del Chelsea che sembra poter lasciare Londra. La sensazione è che i soldi incassati da Bonucci possano non essere spesi per la difesa, ma proprio per un forte giocatore in mezzo al campo.

Tutte le news di Calciomercato in diretta!