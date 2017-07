Calciomercato, Juventus: sfida al Chelsea per Danilo del Real

Si prospetta una sfida tra Chelsea e Juventus per l'esterno del Real Madrid Danilo. Stando a 'Marca', anche i londinesi guardano con interesse all'ex giocatore del Porto. I due club hanno iniziato a sondare il terreno con i Blancos senza però presentare ancora un'offerta ufficiale. Il club madrileno non chiude la porta ad una possibile cessione del brasiliano, che nelle gerarchie del tecnico Zinedine Zidane parte alle spalle di Daniel Carvajal. Per questo, Danilo valuta di cambiare aria per non perdere il posto nella Selecao in vista del Mondiale di Russia (LaPresse).