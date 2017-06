Calciomercato, Juventus: Spinazzola può tornare subito dall'Atalanta

Per cautelarsi dalla partenza praticamente certa di Dani Alves, e da quella possibile di Alex Sandro, la Juventus sta pensando con particolare favore a una soluzione "casalinga": la dirigenza bianconera, come rivela 'Sky Sport', è orientata a riportare subito a Torino Leonardo Spinazzola, attualmente in prestito biennale all'Atalanta. Vanno però convinti i bergamaschi.

