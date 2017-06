Calciomercato, Juventus: stretta finale per Neto al Valencia

Neto sempre più lontano da Torino. Sono ore calde per l’addio del portiere brasiliano, nei radar di molte squadre italiane e non. Pressing totale del Valencia che spinge per arrivare presto all’ex Fiorentina. Contatti ieri tra intermediari spagnoli, dirigenza bianconera e l’agente di Neto in quel di Milano. Accordo di massima trovato tra il portiere bianconero e il Valencia, con la disponibilità totale al trasferimento in Spagna. Manca l’intesa tra i due club dato che balla ancora qualche milione. Nella giornata di oggi sono previsti nuovi contatti a Milano tra l’agente di Neto Stefano Castagna e Paratici per ridurre le distanze tra domanda e offerta. Il Valencia offre 6 milioni, la richiesta bianconera è di 10. La sensazione è che l’affare si possa fare a metà strada, come sempre in questi casi.