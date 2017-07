Calciomercato, Juventus: vertice col Bayern, si chiude per Douglas Costa

Incontro in corso tra le dirigenze di Juventus e Bayern Monaco: oggi dovrebbe chiudersi l'operazione che porterà Douglas Costa a Torino in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Affare da 46 milioni di euro totali. Come rivelato da 'Sky', il brasiliano dovrebbe effettuare le visite mediche nella mattinata di domani.

