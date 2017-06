Calciomercato, l'agente di Banega all'Inter: "Vuole giocare"

Marcelo Simonian, procuratore di Ever Banega, parla a 'fcinternews.it' della situazione dell'argentino: "La volontà dell'Inter? Fino a oggi non abbiamo ancora parlato con il club. Ma posso dire che quella di Ever è chiara: vuole giocare, vuole solamente giocare". Non lo farà in Messico, però: "No, è tutto falso: Ever non è stato offerto al Tigres. Lo escludo categoricamente".

