Calciomercato, l'agente di Grassi: "Andrà via dal Napoli per due anni"

Mario Giuffredi, procuratore di Alberto Grassi, svela a 'Kiss Kiss' che il futuro dell'ex centrocampista dell'Atalanta (attualmente impegnato agli Europei Under 21 con la maglia dell'Italia) sarà lontano da Napoli: "Siamo d'accordo con il club: andrà via per due anni. Poi vedremo se sarà all'altezza di giocare in azzurro".

