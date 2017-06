Calciomercato: L'agente di Lewandowski polemizza col Bayern: "Ancelotti lo ha deluso". Sarà rottura?

Non sono ore tranquille in casa Bayern Monaco. La squadra di Ancelotti rischia infatti di dover salutare il suo bomber Robert Lewandowski, in questa stagione autore di 43 gol e 10 assist in 47 presenze. L’attaccante polacco lamenterebbe di aver ricevuto uno scarso sostegno in campo da parte dei propri compagni di squadra al fine di conseguire il titolo di capocannoniere di quest’ultima Bundesliga 2016/2017. Lewandowski è arrivato secondo con 30 centri, uno in meno di Aubameyang. A rivelarlo è l’agente del giocatore, intervenuto ai microfoni del quotidiano “Kicker”: "Robert non ha ricevuto sostegno per vincere la classifica marcatori. Mi ha detto che non ha ricevuto alcun sostegno dalla squadra e dall’allenatore per aiutarlo a ottenere tale risultato. E’ deluso come non l’ho mai visto prima, sperava davvero che la squadra lo aiutasse". Ora l’addio non è affatto da escludere, molteplici potrebbero essere gli scenari.

Raffaele Campo (@CampoRaffaele)

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi