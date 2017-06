Calciomercato, l'agente di Pezzella: "L'Udinese è in pressing"

Giuseppe Pezzella, reduce dalla partecipazione al Mondiale Under 20 con l'Italia, può diventare presto un nuovo giocatore dell'Udinese. A confermarlo a 'Radio Crc' è l'agente del terzino del Palermo, Beppe Galli: "I friulani sono in forte pressing, anche se non sono gli unici interessati".

