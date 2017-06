Calciomercato: l'Udinese punta su Babacar per l’attacco

Dopo 3 stagioni disputate come punta di riserva alla Fiorentina potrebbe essere arrivato il momento di cambiare aria per Khouma El Babacar. L’imponente attaccante senegalese classe 1993 non è riuscito a guadagnare il posto da titolare in squadra neanche con una media goal di tutto rispetto come quella ottenuta nel corso dell’ultima stagione che recita 10 goal in 22 partite (molte da subentrato) e potrebbe essere arrivare il momento di migrare verso altri lidi. Sul giocatore c’è un interesse forte dell’Udinese che deve rimpiazzare Duvan Zapata, tornato a Napoli dopo la fine del prestito biennale, e Babacar potrebbe essere il degno sostituto. Simile per caratteristiche il senegalese, infatti, è la prima richiesta di Del Neri per l’attacco della sua squadra per la prossima stagione. La Fiorentina potrebbe cedere di fronte alla pressione dell’Udinese che con un’offerta di 12 milioni di euro potrebbe mandare in porto la trattativa anche in tempo breve visto che la viola vorrebbe acquistare il “cholito” Simeone e con la cifra incassata dalla cessione di Babacar il tutto diventerebbe più semplice. Porte girevoli in attacco in Serie A con Babacar che potrebbe andare a Udine per sostituire Zapata, tornato a Napoli, con i viola che lo rimpiazzerebbero con Simeone dal Genoa.