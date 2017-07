Calciomercato, Las Palmas: presi Calleri e l'ex Fiorentina Toledo

Doppio acquisto per il Las Palmas: gli spagnoli si assicurano gli argentini Jonathan Calleri ed Hernan Toledo. L'attaccante arriva a titolo definitivo dal Deportivo Maldonado, dopo aver trascorso l'ultima stagione in prestito al West Ham, mentre il giocatore di proprietà della Fiorentina è stato preso in prestito fino a fine stagione con opzione di rinnovo per un altro anno.