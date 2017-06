Calciomercato, Las Palmas: ufficiale, arriva l'ex Spezia Chichizola

A poche ore dallo svincolo ufficiale con lo Spezia, dove ha giocato nelle ultime tre stagioni, Leandro Chichizola emigra in Liga: l'ex portiere del River Plate giocherà con il Las Palmas e sarà allenato da Roberto De Zerbi. Chichizola firmerà per una stagione con opzione per altre tre.

