Calciomercato, Lazio: Caicedo è già in città, Azmoun quasi sfumato

Alla fine Felipe Caicedo è sbarcato a Fiumicino per sottoscrivere un triennale con la Lazio. L’attaccante ecuadoregno è arrivato con la bellissima moglie Maria. Con la Lazio vi è accordo totale, ma prima di essere tesserato sarà necessario liberare una casella. Si attende di cedere uno tra Djordjevic, Mauricio e Perea: come riportato ieri, vi sono difficoltà per “sbolognare” tutti e tre. Nel frattempo, Caicedo è a Roma, ha proferito un “Forza Lazio” e attende di diventare un calciatore biancoceleste. La trattativa Azmoun, invece, è oramai definitivamente sfumata, con il Rubin che ha tenuto duro e non ha intenzione di cederlo.

