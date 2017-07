Calciomercato: Lazio, continua la caccia alla punta: Remy e Ndiaye i nomi nuovi sul taccuino di Tare

La Lazio va all’attacco, ma nel vero senso della parola. Il club di Lotito, dopo aver perso Biglia e con la vicenda intrigante che coinvolge Keita, pensa al mercato in entrata e in particolare all’attaccante. Tra i tanti nomi monitorati dalla dirigenza biancoceleste, spiccano quelli di Sardar Azmoun, Remy e Amath Ndiaye. La punta iraniana del Rubin Kazan, soprannominato il “Messi dell’Iran“, come abbiamo anticipato nel nostro articolo difficilmente lascerà la Russia e quindi il direttore sportivo Igli Tare, ha virato su altri obiettivi. L’attaccante francese del Chelsea piace molto a tutta la dirigenza e, visto lo scarso minutaggio che gli regala Conte, potrebbe decidere di cambiare squadra e accasarsi con il club della Capitale. Sarebbe un acquisto fondamentale per la Lazio visto la tanta esperienza del giocatore in ambito europeo e la bravura a ricoprire tutti i ruoli dell’attacco che darebbe certamente al tecnico Inzaghi, quel tasso di qualità in più che gioverebbe a tutto l’ambiente. Il secondo nome sul taccuino del dirigente albanese è quello di Ndiaye. Il talento senegalese ha caratteristiche molto simili a quello di Keita ma, a differenza del suo collega, ha meno esperienza sulle spalle, nonostante l’enorme talento e la spensieratezza che lo contraddistingue. La Lazio medita sull’acquisto dell’ipotetico attaccante, che avrà l’arduo compito di sostituire il 22 enne Keita, entrato nei cuori dei tifosi e assoluto protagonista dello splendido campionato che ha portato i biancocelesti verso una meritata qualificazione ai giorni di Europa League.

Michael Procopio (@Michael_Proc)

