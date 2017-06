Calciomercato, Lazio: dalla Ternana torna il giovane Palombi

Simone Palombi torna alla Lazio. Il comunicato del club biancoceleste: "La S.S. Lazio comunica di aver esercitato il diritto di contro-opzione in relazione al calciatore Simone Palombi che, pertanto, farà ritorno al Centro Sportivo di Formello dal prossimo 1° luglio". L'attaccante ha giocato l'ultima stagione in B, alla Ternana, contribuendo alla salvezza degli umbri. Non è escluso che possa ripartire in prestito.

