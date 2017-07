Calciomercato, Lazio: Eder ha rifiutato il trasferimento in biancoceleste

Secondo 'Sportitalia', la Lazio ha chiesto Eder come contropartita all'Inter per cedere ai nerazzurri Keita: l'italo-brasiliano ha però rifiutato. La Juventus ha invece messo sul piatto Rincon, ma in questo caso sono stati i biancocelesti a dire di no.

Tutte le news di calciomercato in diretta