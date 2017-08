Calciomercato, Juventus: per il centrocampo Matuidi e N'Zonzi "superano" Emre Can

Tuttosport questa mattina fa trapelare che il club bianconero continua a seguire Emre Can, ma i tempi slittano e non è prevista alcuna accelerata. Diventano quindi, forse, prioritarie le operazioni che portano a Blaise Matuidi e Steven N'Zonzi, giocatori per cui la Vecchia Signora spera che il Siviglia possa concedere uno sconto e per questo motivo non è da escludere che uno degli ultimi due possa arrivare a fine mercato.

Tutte le news di Calciomercato in diretta!