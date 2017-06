Calciomercato, Lazio: si cerca un attaccante e piace molto Falcinelli

Dopo un campionato da vero trascinatore a Crotone molte squadre si sono accorte di Diego Falcinelli, centravanti di proprietà del Sassuolo. La Lazio (ma non solo, si parlava anche di Everton) potrebbe presentare un’offerta al Sassuolo per Falcinelli, valutato circa 15 milioni di euro. A favore dei biancocelsti gioca il fatto che il Sassuolo ha parecchia abbondanza in avanti. Infatti, oltre a Defrel, Matri e Iemmello, rientreranno alla base proprio Falcinelli e Trotta. L’ex numero 11 rossoblu piace moltissimo a Inzaghi e si adaatterebbe alla perfezione sia in un attacco a tre che in coppia con Immobile. Il numero 17 biancoceleste e Falcinelli sono molto simili tecnicamente: riusciranno a integrarsi alla perfezione? Lazio quindi che punta a ingaggiare l’uomo-salvezza del Crotone, Sassuolo permettendo.