Calciomercato, Lazio: UFFICIALE Lucas Leiva: "Per me inizia nuova sfida"

Lucas Leiva è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio: lo comunica la società biancoceleste in una nota sul proprio sito ufficiale. Prima di approdare alla Lazio, il centrocampista brasiliano ha totalizzato 360 presenze in carriera con le maglie di Gremio e Liverpool. Con i Reds in particolare vanta anche 50 presenze tra Champions ed Europa League: "Per me inizia una nuova sfida, la Lazio è un grande club e sono molto felice di essere qui. Sono entusiasta dell’accoglienza che mi hanno riservato i tifosi biancocelesti, ho iniziato al meglio quest’avventura". E' stato il connazionale Felipe Anderson a dargli il benvenuto nella squadra biancoceleste: "L’ho conosciuto adesso di persona ma già mi avevano parlato di lui, è sereno, contento e speriamo di poter fare grandi cose insieme".