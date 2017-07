Calciomercato, Lazio: vicino Caceres, può essere "parcheggiato" al Verona

Secondo 'Sky', la Lazio sta per definire l'operazione Martin Caceres: lo svincolato uruguaiano arriverà però soltanto a gennaio o a giugno del prossimo anno, e nel frattempo dovrebbe essere "parcheggiato" al Verona, in quanto il club biancoceleste vuole sfruttare con un attaccante (Caicedo?) l'unico slot libero per gli extracomunitari.

