Calciomercato, Lione: arriva la conferma, Valbuena al Fenerbahçe

Mathieu Valbuena dice addio al Lione e va a giocare in Turchia: è ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahçe. Dopo che nella giornata di ieri il francese era volato in Turchia per sottoporsi alle visite mediche col suo nuovo club, è arrivata anche la conferma da parte del Lione. Valbuena dice così addio dopo due stagioni e una semifinale di Europa League.

Tutte le news di Calciomercato in diretta