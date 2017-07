Calciomercato: Liverpool, idea Lanzini per sostituire Coutinho se va al Barcellona

Con il possibile approdo di Philippe Coutinho al Barcellona, il Liverpool avrebbe già in mano il sostituto dell’esterno brasiliano. I reds avrebbero già difatti preso contatti con il West Ham per Manuel Lanzini, esterno italo-argentino, che ha sorpreso positivamente in questa prima stagione con la maglia degli hammers. Il Liverpool dovrebbe incassare una somma molto alta per la cessione di Coutinho ai catalani (circa 90 milioni di euro) e dunque potrebbe immediatamente formulare un’offerta convincente ai londinesi per portare a Liverpool il giovane calciatore, che per caratteristiche tecniche e qualità sarebbe il sostituto ideale per rimpiazzare l’ex-giocatore dell’Inter.

Di Davide La Vattiata (@Lavadavide)

