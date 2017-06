Calciomercato, Lotito: "Keita e Biglia via dalla Lazio? Chiedete ai loro procuratore"

Roma, 28 giu. (LaPresse) - "Keita via? Questo lo dovete chiedere a Keita o meglio al suo procuratore". Lo ha detto il presidente della Lazio Claudio Lotito, a margine della sua audizione in Commissione Antimafia a Roma. Sul possibile passaggio di Biglia al Milan aggiunge: "Chiedetelo a loro". "La Lazio farà il mercato che riterrà giusto fare per competere. I tifosi lo hanno detto, si aspettano quello che la società farà", ha detto il numero 1 biancoceleste.