Calciomercato, Manchester City: è fatta per il giovane talento Douglas Luiz

Colpo di prospettiva per il Manchester City: la squadra di Pep Guardiola, infatti, è riuscita ad acquistare il cartellino di Douglas Luiz, giovane talento del calcio brasiliano e del Vasco da Gama. Classe 1998, Douglas Luiz Soares de Paulo è un prodotto del settore giovanile del Vasco. Tesserato dei Bacalhau dal 2013, Douglas Luiz nasce come mediano, ma è in grado di giocare anche come regista o esterno. La sua Nonostante la giovane età, ha dimostrato sin da subito grande personalità, chiedendo sempre la palla sui piedi per far ripartire l’azione e dettare i ritmi del gioco. Inoltre, è dotato di un ottimo tiro dalla distanza. Oggi, il centrocampista brasiliano e la sua famiglia vivono in un condominio di Rio de Janeiro ma, fino a qualche anno fa, si erano stanziati in Nova Holanda, zona del nord del Brasile molto malfamata in cui le sparatorie e i crimini sono all’ordine del giorno. Con il Vasco ha debuttato nel Brasileiro la scorsa stagione, dopo essere stato uno degli artefici della promozione della squadra nella massima serie la stagione precedente. Nel complesso, il giocatore ha già collezionato ben 11 presenze con la prima squadra, andando in gol una volta. Lo scorso gennaio, inoltre, ha preso parte ai Campionati Sudamericani Under-20 in Ecuador, mostrandosi come uno dei talenti più interessanti della baby Seleçao. Nella sua, fin qui, brevissima esperienza con la prima squadra, Douglas Luiz ha già lavorato alla guida di ben 3 allenatori, che hanno tutti speso buone parole su di lui e gli hanno dato fiducia: prima, Cristóvão Borges, poi, da novembre, Jorginho, che lo ha fatto debuttare nella massima serie, e, da marzo, l’attuale tecnico Milton Mendes. Secondo il portale Globoesporte.com e i media inglesi, il Manchester City si è assicurato le prestazioni del giocatore per circa 12 milioni di Euro. Nonostante la trattativa sembri ormai in dirittura d’arrivo – grazie soprattutto al lavoro dell’agente del giocatore, Carlos Leite – il Vasco da Gama continua a negare di avere qualsiasi contatto con i Citizens. In realtà, però, lo stesso giocatore non figura tra i convocati della partita di questa sera contro il Vitoria, “ufficialmente” per una botta alla caviglia. Comunque, il giocatore non arriverà subito alla corte di Guardiola: infatti, gli inglesi avrebbero deciso di parcheggiarlo per una stagione al Girona, in Spagna, per permettergli di crescere in una squadra in cui non svolgerebbe un ruolo da comprimario. Ricordiamo, inoltre, che la City Footbal Group, holding company del club inglese, detiene, fra le altre, proprio le quote di maggioranza del Girona.