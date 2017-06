Calciomercato: Manchester City punta Dani Alves, offerti 5,7 mln alla Juve

Il Manchester City è pronto a soffiare Dani Alves alla Juventus. Stando a quanto scrive il 'The Guardian' i Citizens, alla ricerca di un rinforzo sulle corsie esterne dopo gli addii di Bacary Sagna e Gael Clichy, avrebbero puntato il terzino della Juventus, al quale avrebbero proposto un contratto biennale. Per convincere il club bianconero a far partire il brasiliano, legato ancora da un anno di contratto, gli inglesi avrebbero presentato un'offerta da 5 milioni di sterline, circa 5,7 milioni di euro. A Manchester Dani Alves ritroverebbe Pep Guardiola, il tecnico con cui ha ottenuto numerosi successi ai tempi del Barcellona.