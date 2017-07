Calciomercato, Manchester United: Rooney verso il ritorno all'Everton

Londra (Regno Unito), 5 lug. (LaPresse) - Il 'Sun' è sicuro: Wayne Rooney lascerà il Manchester United per tornare all'Everton, la sua ex squadra, entro questa settimana. A 13 anni di distanza l'attaccante vestirà così nuovamente la maglia dei Toffees, che lo preleveranno a zero accollandosi interamente l'ingaggio del giocatore. L'Everton intanto è al lavoro anche per prelevare dall'Arsenal Olivier Giroud, per il quale è pronta un'offerta da 22 milioni di euro.