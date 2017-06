Calciomercato, Manchester United: trovato accordo anche con il difensore Nilsson Lindelöf

Victor Nilsson Lindelöf lascerà il Benfica per trasferirsi al Manchester United. Per il difensore svedese, sono state già state fissate le visite mediche di rito. A dirlo è il giornale portoghese, Record, che nelle scorse settimane parlava di una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro per il trasferimento del centrale classe '94.

