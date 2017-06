Calciomercato: Mario Balotelli può restare al Nizza

"E se Balotelli resta al Nizza". E' il titolo lanciato oggi da L'Equipe a proposito del futuro dell'attaccante italiano. Reduce da una ottima stagione al Nizza, che ne ha rilanciato le quotazioni, Balotelli sembrava destinato comunque a lasciare la Costa Azzurra con il Borussia Dortmund in pole position per ingaggiarlo. Ma ora sembrano salire le quotazione di una possibile permanenza di SuperMario a Nizza, che avrebbe iniziato a trattare con Mino Raiola. Dal canto suo Balotelli, 15 gol in Ligue 1 quest'anno, sempre secondo l'Equipe non sarebbe sordo a questo approccio. Tanto più che il club avrebbe i mezzi per continuare a pagare il suo stravagante stipendio con i soldi della probabile cessione di Jean-Mickaël Seri.