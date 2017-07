Calciomercato: Martin Caceres riparte dal Verona. Domani le visite mediche

Martin Caceres sta per fare ritorno nel campionato italiano. Il difensore uruguaiano, svincolato, verrà difatti tesserato dall’Hellas Verona e dovrebbe svolgere nella giornata di domani le visite mediche con la squadra neopromossa. L’operazione è stata svolta in collaborazione con la Lazio, che lascerà il calciatore a Verona per sei mesi per poi ingaggiare nella sessione invernale il giocatore e farlo approdare in maglia biancoceleste. Caceres torna dunque in Italia dopo più di una stagione (5 stagioni in maglia bianconera), mentre in questo 2017 era stato tesserato dal Southampton, ma aveva rescisso il contratto dopo nemmeno 30 giorni dall’inizio della sua esperienza in Premier League.

Di Davide La Vattiata (@Lavadavide)

