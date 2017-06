Calciomercato: Mbappè vuole solo il Real Madrid. Rifiutate tutte le altre offerte

Kylian Mbappè è ancora molto giovane, ma sembra avere le idee già molto chiare: il giovane giocatore francese ha rifiutato ogni altra proposta, vuole solo il Real Madrid. Negli scorsi giorni infatti si era fatto avanti l’Arsenal, che era pronto a fare al Monaco un’offerta folle per strappare il giovane talento classe ’98 (ben 115 milioni di euro più il cartellino di Giroud), ma l’attaccante ha rifiutato la destinazione, volendo solo indossare la maglia delle merengues. Il club madrileno sta ovviamente osservando la situazione e consapevole delle grandissime potenzialità di Mbappè, starebbe cercando dunque un’intesa con il club francese. Il Real avrebbe però già trovato un’accordo di massima con l’entourage del giocatore per un nuovo contratto ed ora, facendo leva sulla volontà del giocatore di volare a Madrid, proverà ad abbassare le pretese economiche del Monaco, che per Mbappè non è disposto a sentire nessuna offerta inferiore ai 100 milioni di euro.

Di Davide La Vattiata

