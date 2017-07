Calciomercato, Milan: Ancelotti: "Sanches diventerà un tifoso rossonero"

Se il Bayern spara alto per Renato Sanches, in conferenza stampa Carlo Ancelotti apre al Milan: "Per il momento è un nostro giocatore, però sto lavorando per farlo diventare un tifoso rossonero". Nei giorni scorsi il club tedesco ha stimato in 48 milioni la valutazione del centrocampista portoghese.

