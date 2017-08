Calciomercato, Milan: Bacca ai saluti, ha lasciato Milanello e non sarà convocato per il Craiova

Dopo la mancata convocazione per la trasferta rumena e l'assenza dall'allenamento di ieri a San Siro, secondo quanto riportato da Sky Sport, l'attaccante colombiano ha lasciato il centro sportivo di Milanello. Non si allenerà con il gruppo nel pomeriggio e, quasi sicuramente, non sarà presente tra i convocati per domani. Sempre più vicina la sua cessione.

