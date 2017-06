Calciomercato, Milan: c'è anche Borini, può essere girato alla Lazio

Secondo quanto rivelato da 'Sportitalia', il Milan ha in pugno Fabio Borini, appena retrocesso in Championship con la maglia del Sunderland: l'attaccante romano può servire ai rossoneri come seconda scelta in attacco, oppure essere girato alla Lazio nell'ottica dell'affare Biglia-Keita.

